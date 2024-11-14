Россиянин пытался вернуть жену, ударил трех мужчин ножом и сдался участковому

Житель Орска предстанет перед судом за нападение на сожителя бывшей возлюбленной и его приятелей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.

По данным следствия, 38-летний орчанин распивал спиртные напитки с друзьями и внезапно решил вернуть свою бывшую супругу. Придя к дому возлюбленной, обвиняемый начал звать ее выйти. Женщина в это время отдыхала в компании нового сожителя, его брата и еще двух друзей.

Новый возлюбленный россиянки взял пневматический пистолет и выстрелил в кричавшего мужчину, после чего обвиняемый разбил окно и проник в квартиру. Он схватил со стола нож и напал на находившихся в квартире мужчин, после чего заставил женщину уйти с ним.

Вечером того же дня россиянин пришел в себя и сам сдался участковому полиции. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

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