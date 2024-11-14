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Старшеклассникам рассказали о перспективах учебы и работы в ДФО

На Форуме школьников обсудили карьерное развитие на Дальнем Востоке

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Дни регионов Дальнего востока в Москве

На Форуме школьников, который знакомит учеников 10-11 классов центральных регионов России с Дальневосточным федеральным округом, старшеклассникам рассказали о тех перспективах учебы и карьерного развития, которые открываются для них на Дальнем Востоке.

Заместитель полномочного представителя президента в ДФО Григорий Куранов отметил, что Дальний Восток стал центром притяжения для молодежи и предпринимателей.

«Когда мы спрашиваем детей и взрослых о Дальнем Востоке, они часто вспоминают лишь икру, рыбу и медведей. Но сегодня это мощный экономический центр. Дальний Восток — это возможность для роста и развития в конкурентной среде, где каждый может стать бизнесменом или профессионалом. Это место, где открываются новые горизонты для карьерного и личного роста, что делает его привлекательным для молодежи и предпринимателей», — отметил Куранов.

Форум школьников предоставил учащимся 10-11 классов уникальную возможность узнать о перспективах, которые открываются на Дальнем Востоке.

«Важно показать молодежи, что Россия — это единое пространство с множеством перспектив. Мы должны убедить будущих студентов рассматривать не только крупные города, как Санкт-Петербург или Москву, но и дальневосточные регионы как места для успешного обучения и карьерного роста», — отметила Виктория Ткачева, кинооператор-документалист, преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств.

Как рассказал руководитель представительства губернатора и правительства Камчатского края при правительстве Евгений Власов, на Камчатке правительство является одним из самых молодых.

«30–35-летние руководители министерств, которые делают много для развития. Мы, в свою очередь, ждем таких же активных молодых ребят у себя в регионе», — сказал Власов.

Форум школьников проходит в Москве до 15 ноября в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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