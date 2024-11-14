Мужчина расстрелял подростка в Можайске

В Можайске следователи устанавливают обстоятельства получения подростком огнестрельного ранения, в него выстрелил сосед по СНТ. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 6 ноября возле въезда в СНТ «Стрела» в деревне Красновидово. Местный житель в ходе ссоры выстрелил в сторону 17-летнего юноши очередью из автоматического оружия. Несовершеннолетний госпитализирован с ранением ног, юноша остается в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным mk.ru, неподалеку от места происшествия у задержанного имеется участок, где он незаконно хранил автомат АК-74 и боеприпасы. Известно, что стрелок был неоднократно судим за вооруженный разбой. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых мужчины и женщины. Между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Чебоксарах неизвестный обстрелял детский центр.