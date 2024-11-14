Обновление проекта закона «Об объектах культурного наследия Москвы» назвали необходимым

Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами – важная задача, заявил архитектор-реставратор высшей категории, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Николай Чернышев, комментируя принятый Мосгордумой закон «Об объектах культурного наследия Москвы».

Сегодня охрана объектов культурного наследия (ОКН) регулируется законом 2000 года, поэтому назрела необходимость в его обновлении, считают эксперты.

«Если региональное законодательство нуждается в изменениях в части доступа инспекторов на объект, то несомненно, этот вопрос нужно решать. Архитектурная среда и культурное наследие формируют наше будущее», — сказал Чернышев.

Также архитектор отметил, что упрощение процедур по содержанию объектов культурного наследия давно назревало.

«Важно, чтобы это были изменения в интересах наследия его существования в текущих экономических, культурологических, экологических реалиях, а не просто откат во времена бесконтрольных работ на памятниках», — сказал он.

По мнению Чернышева, работу по совершенствованию законодательства об объектах культурного наследия можно только приветствовать.

«Внимание к наследию предков делает нас людьми единой с ними культуры, а значит создает фундамент для устойчивого развития культуры, а на ее основе всех отраслей хозяйственной жизни страны», — отметил он.

Напомним, ранее Мосгордума приняла закон «Об объектах культурного наследия Москвы». Закон предусматривает ряд изменений в законодательстве, среди которых усиление контроля за состоянием объектов культурного наследия, снятие ограничений, не позволяющих оперативно и адекватно подходить к вопросам реставрации ОКН и другие.