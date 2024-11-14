Блогер Стас «Ай, как просто» пошутил над расстрелом цесаревича Алексея на Соловьев Live

Блогер Стас «Ай, как просто» (Стас Васильев) в эфире Соловьев Live заявил, что «большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Блогер во время личного шоу в эфире Соловьев Live рассуждал об отношении к магии на Руси. Он указал, что жена Николая II постоянно разыскивала магов и пророков, которые могли бы предсказать судьбу или подлечить цесаревича Алексея, болеющего с детства.

«Кстати, я нахожу очень ироничным, что его [цесаревича] от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», — заявил Стас «Ай, как просто», передает Telegram-канал.

Неоднозначная шутка спровоцировала осуждение в адрес Васильева со стороны некоторых блогеров и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который назвал его высказывание «изблевом в бандеровском духе» и вычеркнул ведущего «из людей».

Позже Стас «Ай, как просто» извинился за свое высказывание, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Блогер пообещал осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про отечественную историю, делая акцент лишь «на пендосах и прочих сатанистах».

Ранее Стас Васильев призвал заблокировать YouTube на территории России.