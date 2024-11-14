Почти треть россиян самостоятельно назначают себе БАДы

Большинство опрошенных (43%) едят три раза в день, как по учебнику. 16% респондентов назвали оптимальным режим — четыре-пять раз в день, столько же — у них все зависит от обстоятельств, 9% едят только два раза в день, 7% — не считают приемы пищи и едят, сколько захотят, по 2% респондентов едят один раз в день и более пяти раз в день.

Это показало исследование DDX Fitness и компании «Мираторг», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основную часть рациона у 20% участников опроса составляют овощи и фрукты, 34% — птица и мясо, 14% отдали предпочтение молочным продуктам, 13% — крупам и бобовым, 8% — сладкоежки, по 5% больше всего любят рыбу и фастфуд.

Кстати о фастфуде — 26% опрошенных сказали, что едят его несколько раз в месяц и столько же респондентов — два-три раза в неделю. 19% ответили, что практически не употребляют его в пищу, 18% балуются им раз в неделю, 7% только в исключительных случаях могут зайти в кафе быстрого питания, а вот 4% честно сказали, что фастфуд — это основа их ежедневного рациона.

Большинство (61%) считают свое питание здоровым и сбалансированным, но все же есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Напротив — 39% таковым его не считают. При этом 43% опрошенных не следят за соотношением КБЖУ. Нерегулярно, но все же делают это 22% респондентов. Столько же — знают его примерно, но специально не считают. 12% сказали, что строго следят за КБЖУ ежедневно.

Никаких ограничений в питании не соблюдает 71% участников опроса. 16% соблюдают диету по состоянию здоровья или рекомендации врача. 12% относят себя к определенному типу питания (вегетарианство, веганство, безглютеновая диета и т.д.). При этом 26% опрошенных хотели бы изменить соотношение продуктов в рационе в зависимости от целей (похудение или набор мышечной массы). 21% респондентов хотели бы увеличить количество овощей и фруктов в рационе, следить за КБЖУ хотят 20%, но почему-то этого не делают. 13% хотели бы уменьшить количество фастфуда в своем рационе, столько же — хотят добавить БАДов, но никак не дойдут до врача, а вот 7% полностью удовлетворены своим питанием и ничего не хотят менять.

Почти треть (29%) периодически самостоятельно назначают себе БАДы, 28% все-таки сначала обращаются к врачу за советом и сдачей анализов. Большинство (43%) не употребляют никакие добавки, получая все необходимые элементы из пищи. Практически все участники опроса (91%) никогда не обращались к специалистам по питанию. Делают это периодически 8%, регулярно — 1% респондентов.

52% опрошенных регулярно занимаются фитнесом, периодически — 31% респондентов, не посещают фитнес-клуб 16% человек. При этом 46% сказали, что их питание зависит от тренировок, пусть даже не регулярно, а вот 56% наоборот — сказали, что занятия в фитнес-клуб никак не коррелируются с их питанием.

Артем Опальницкий, фитнес-тренер DDX Fitness, отметил, что питание обязательно должно коррелировать с целями в ходе тренировочного процесса. Если нужно привести себя в форму, то какими бы активными ни были тренировки, при неправильном питании цели не достичь. Для этого необходим дефицит калорий. Особое внимание нужно уделять белку, т.к. его недостаточность может привести к потере мышечной массы, потому что в первую очередь организм начинает разрушать именно мышцы, чтобы получить недостающие аминокислоты. При этом при наборе мышечной массы нужно уделить отдельное внимание количеству потребляемой еды. Здесь ситуация обратная — есть надо больше, чем тратить. Иначе все тренировки пройдут впустую. Самым простым источником дополнительной энергии служат медленные углеводы.

«Перед тренировкой точно необходимо поесть. Более калорийную и жирную пищу лучше употреблять не менее, чем за 3 часа до тренировки. Это поможет избежать неприятных ощущений и тяжести в животе, так как в процессе тренировок кровь в организме приливает к мышцам, а переваривание пищи замедляется. Если вы захотели есть прямо перед занятием, то можно съесть что-нибудь из простых углеводов: банан или любой другой фрукт, протеиновый или злаковый батончик. После занятий не стоит сразу бежать в раздевалку и есть приготовленную заранее еду. На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о необходимости питания сразу после тренировок. Большая часть съеденных калорий пойдет на компенсацию затраченной энергии и восстановление гликогена. Любой протеиновый коктейль или другие пищевые добавки также будут восполнять запасы нашего организма. Абсолютно не переживая, по приходу домой можно поужинать вместе с семьей. Ведь еда — это не только удовольствие, но и возможность общения с родными и близкими», — добавил фитнес-тренер.

Большинство участников опроса (67%) — люди семейные или состоящие в отношениях. На вопрос, что вы обычно едите вместе с семьей, 56% сказали, что готовят завтраки, обеды и ужины в зависимости от совместных предпочтений. 2% заказывают доставку, остальные признались, что все зависит от обстоятельств и загруженности всех членов семьи.

Все-таки большинство людей предпочитают здоровую еду или как минимум приготовленную дома, потому что на вопрос, что вы едите в одиночестве, 76% назвали то же самое, что и с семьей. При этом 14% заказывают доставку, 9% делают бутерброды или заваривают лапшу быстрого приготовления.

Учитывая, что сегодня все говорят о пользе белка для организма (в том числе для построения мышц), нельзя было не спросить в ходе опроса, какое самое необычное блюдо с мясом пробовали россияне. Выяснилось, что 36% не любят никаких излишек. 30% пробовали оленину, 11% — медвежатину, 8% — мясо акулы, 6% — жареные лягушачьи лапки, по 2% — страусиное мясо и черепаховый суп, по 1% — тако с мясом крокодила, мясо китов или тюленей, бифштекс из мяса бизона, мясо кенгуру.

Среди самых любимых блюд с мясом, ожидаемо, преобладают стейк, котлеты, фаршированные перцы, мясо по-французски, тушеная картошка с мясом, плов, жареная курица, шашлык, пельмени, холодец, хинкали.

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