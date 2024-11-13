В Подмосковье пройдет фестиваль шахмат

Более 500 человек примут участие в шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 15 по 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фестиваль посетит сенатор, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Для меня очень важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика Юрия Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль Всемирной Олимпиады, а мужская — серебряную», — сказал он.

Всего на фестивале пройдет четыре турнира по блицу и быстрым шахматам.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров.

Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».