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В Москве дан старт конкурсу «Большой Дальневосточный квест»

В Москве дан старт конкурсу «Большой Дальневосточный квест»

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Дни регионов Дальнего Востока в Москве

В Москве дан старт конкурсу «Большой Дальневосточный квест», в рамках которого победители смогут выиграть путешествие на Дальний Восток. Этапы конкурса пройдут с 12 ноября по 2 декабря, сообщили организаторы.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024».

Квест включает в себя несколько этапов с разнообразными заданиями и испытаниями, связанными с различными регионами Дальнего Востока. Конкурсный отбор на первый этап пройдет до 25 ноября включительно на сайте квеста. Участие в квесте открыто для всех желающих, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Главные призы — 9 бесплатных путевок на двоих в регионы Дальнего Востока.

Квест представляет собой захватывающее путешествие по самым интересным и значимым местам Дальнего Востока России. Участники смогут выбирать маршруты, составлять команды и погружаться в атмосферу приключений. Итоги будут подведены 2 декабря 2024 года. По итогам квеста 27 финалистов конкурса, набравших максимальное количество баллов, получат специальные призы, 100 призеров, набравших максимальное количество баллов, но меньше, чем финалисты, получат гарантированные призы.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» – проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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