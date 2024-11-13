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Мосгордума рассмотрит проект закона о бюджете столицы на 2025-2027 годы

Столичные депутаты рассмотрят восемь проектов законов города Москвы

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В Московской городской Думе началось заседание, на котором депутаты рассмотрят проект закона о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщается в Теlegram-канале столичного парламента.

Также в повестку включен законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2025-2027 годы.

Всего же депутаты рассмотрят восемь проектов законов города Москвы и три проекта постановлений Мосгордумы.

В сообщении отмечается, что на сайте Мосгордумы, в Rutube и ВКонтакте доступна прямая трансляция заседания.

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