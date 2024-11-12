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В национальном центре «Россия» пройдет открытый диалог с вице-премьером РФ Хуснуллиным

Вице-премьер РФ Хуснуллин расскажет о развитии страны

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Павел Лисицын/РИА Новости

В национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной 13 ноября пройдет открытый диалог на тему «100 вопросов о будущем России», в котором примет участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

На мероприятие приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и эксперты различных отраслей.

После окончания открытого диалога вице-премьер РФ ответит на вопросы журналистов.

На площадке национального центра «Россия» планируется серия открытых диалогов с участием заместителей председателя правительства страны.

Каждое мероприятие с общим названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России» будет посвящено одной из национальных целей развития, определенных указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан.

Первым мероприятием в национальном центре «Россия» стал международный симпозиум «Создавая будущее», в котором участвовало более 6 тыс. гостей из 101 страны.

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