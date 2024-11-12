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У россиянки сгнила пятка после операции по увеличению груди

SHOT: москвичка едва не лишилась ноги после операции по увеличению груди

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FotograFFF/Shutterstock

Жительница Москвы получила ожоги ступни после операции по увеличению груди и уменьшению живота. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

37-летняя женщина обратилась в частную клинику пластической хирургии. Она планировала увеличить грудь и уменьшить живот после рождения двойняшек. За оба вмешательства россиянка заплатила 450 тысяч рублей. Спустя сутки после операции женщина обнаружила, что кожа на пятке почернела.

Медики сообщили, что во время липосакции использовался прибор с электрическим током, чтобы разбить жир. Хирург объяснил пациентке, что работал активным электродом, а пассивный был закреплен на пятке. Но в результате ошибки ее пронзило разрядом тока, из-за чего и появился ожог.

Спустя неделю москвичку выписали домой, рана на ноге не затягивалась. Женщина обратилась за медицинской помощью, где у нее был диагностирован ожог третьей степени, в случае осложнений ей мог грозить некроз тканей и ампутация ступни.

Семья москвички обратилась в клинику с требованием о возмещении вреда, но найти общий язык с руководством учреждения не удалось. Россиянка намерена обратиться в суд.

Ранее россиянка два года растила гигантскую опухоль в животе и не обращалась за помощью.

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