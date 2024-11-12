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Член ОП РФ назвал поспешным решение аннулировать сертификаты «Витязь-Аэро»

Член ОП РФ Гаспарян призвал вернуть «Витязь-Аэро» возможность работать

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Ирина Алтухова/РИА Новости

На Камчатке сегодня наблюдается настоящий транспортный коллапс. Об этом в своем Telegram-канале рассказал телерадиоведущий, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

По его словам, многие жители региона не могут добраться домой и вынуждены ночевать в аэропорту Петропавловска-Камчатский.

Гаспарян подчеркнул, что в регионе есть две авиакомпании: государственная и частная «Витязь-Аэро». Он напомнил, что Росавиация отозвала у последней сертификат эксплуатанта после аварии вертолета.

«Расследование пока продолжается, причины катастрофы не установлены, но сам сертификат уже отозвали. Поспешили? Вполне возможно» — отметил эксперт.

Он отметил, что вертолеты с экипажами уже передаются в аренду АО «Камчатское авиационное предприятие», так как они могут эксплуатироваться.

«Почему это невозможно под прежним брендом? Зачем все это было устраивать и мучать людей? Это хорошо, что глава региона, губернатор Владимир Солодов нашел именно такой выход, потому что Москва Камчатку слышит плохо. А еще лучше не рубить с плеча, и дать людям работать», — подчеркнул он.

В свою очередь, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напаомнил, что задолго до бума внутреннего туризма «Витязь-Аэро» успешно работал на Камчатке перевозчиком.

«Отбирают лицензию у прекрасной и старейшей на Камчатке вертолетной кампании. Понятно, что нашли повод, что-то там по мелочи, но главный триггер недавняя летальная авария. В итоге на Камчатке внутренний транспортный коллапс», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, лицензия у перевозчика была отозвана, хотя расследование фатального происшествия еще идет и причины не установлены.

«Перестраховались в Москве, а людям-то, как быть? Тут вообще без вертолета или самолета жизни нет. Тут просто нет иных вариантов. И в Москве Камчатских проблем не понять. Как бы это объяснить по корректнее столичным ведомствам?» — заключил политолог.

Напомним, Федеральное агентство воздушного транспорта лишило камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — она больше не сможет заниматься воздушными перевозками. Такое решение было принято по итогам проверки «Витязь Аэро» после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в конце августа.

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