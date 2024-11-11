В Таиланде турист сорвался со скалы и застрял на деревьях

Путешественник из Индии сорвался со скалы, когда поднимался к водопаду по туристической тропе. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел на острове Самуи, 28-летний Шриман Дебджит поднимался вместе с приятелем по туристической тропе к водопаду На Муанг. Молодой мужчина делал фотографии, не удержался и упал с большой высоты.

Друг путешественника обратился в экстренные службы, несколько часов пропавшего искали спасатели и волонтеры. Туриста удалось обнаружить спустя сутки, он застрял на самом нижнем уровне водопада в стволах деревьев, спасти пострадавшего не удалось.

До этого сообщалось, что приморские врачи спасли 21-летнюю девушку, которая сорвалась со скалы и потеряла почти 50% крови. Томография показала, что у пациентки случился разрыв селезенки, из-за чего произошло сильное внутреннее кровотечение. Врачи говорят, что счет шел на минуты. В ходе операции им пришлось удалить поврежденный орган. Пациентка потеряла около полутора литров крови, для восполнения объема потребовались переливания.

Ранее девушка сорвалась с 15-метровой скалы в Крыму.