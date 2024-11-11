Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде турист сорвался со скалы и застрял на деревьях

Bangkok Post: в Таиланде турист сорвался со скалы по пути к водопаду

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Путешественник из Индии сорвался со скалы, когда поднимался к водопаду по туристической тропе. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел на острове Самуи, 28-летний Шриман Дебджит поднимался вместе с приятелем по туристической тропе к водопаду На Муанг. Молодой мужчина делал фотографии, не удержался и упал с большой высоты.

Друг путешественника обратился в экстренные службы, несколько часов пропавшего искали спасатели и волонтеры. Туриста удалось обнаружить спустя сутки, он застрял на самом нижнем уровне водопада в стволах деревьев, спасти пострадавшего не удалось.

До этого сообщалось, что приморские врачи спасли 21-летнюю девушку, которая сорвалась со скалы и потеряла почти 50% крови. Томография показала, что у пациентки случился разрыв селезенки, из-за чего произошло сильное внутреннее кровотечение. Врачи говорят, что счет шел на минуты. В ходе операции им пришлось удалить поврежденный орган. Пациентка потеряла около полутора литров крови, для восполнения объема потребовались переливания.

Ранее девушка сорвалась с 15-метровой скалы в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами