В Госдуме допустили запрет S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить на территории России, если в ней обнаружится противоправный контент. Об этом в беседе с RT заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, игра «имеет все шансы оказаться официально запрещенной» в РФ. При этом депутат усомнился, что это произойдет исключительно из-за того, что разработчики поддерживают Вооруженные силы Украины.

«Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т. д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.

Он также предупредил, что в случае признания игры запрещенной ответственность будет грозить и ее распространителям.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывает украинская компания GSC Game World. Изначально игра должна была выйти в апреле 2022 года, однако ее выпуск неоднократно откладывался. По последним данным, релиз на ПК и Xbox состоится 20 ноября.

9 октября стало известно, что компания MSI анонсировала линейку продуктов, посвященных игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В серию вошли видеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super, беспроводная мышь, клавиатура и беспроводной геймпад в стиле постапокалиптического шутера.

Ранее россиянам и белорусам запретили посещать сайты IGN и How Long To Beat.