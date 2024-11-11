Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку с «цветком» в сердце спасли кардиохирурги Сургута

В Сургуте спасли пациентку с опухолью в сердце в виде цветка

close
Кардиодиспансер (Сургут, Югра)/VK

В ХМАО медики окружного кардиологического центра спасли пациентку с опухолью в сердце, девушка не обращалась к врачам более двух лет. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

24-летнюю девушку около двух лет беспокоили боли в левой половине грудной клетки, она страдала от одышки, но не обращалась к врачам. Летом 2024 года самочувствие сургутянки ухудшилось, она жаловалась на головокружения и несколько раз теряла сознание.

В ходе обследования врачи окружного кардиоцентра обнаружили у пациентки миксому — доброкачественное образование в полости сердца, по форме опухоль напоминала цветок. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Сейчас жизни и здоровью россиянки ничего не угрожает, она выписана на амбулаторное лечение под наблюдение врача-кардиолога.

До этого сообщалось, что хирурги-онкологи Ленинградской областной клинической больницы спасли пациентку с огромной опухолью яичника. Новообразование весом 20 кг удалось успешно удалить.

Ранее опухоль размером с шайбу удалили пациентке подмосковные врачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами