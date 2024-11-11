Россиянку с «цветком» в сердце спасли кардиохирурги Сургута

В ХМАО медики окружного кардиологического центра спасли пациентку с опухолью в сердце, девушка не обращалась к врачам более двух лет. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

24-летнюю девушку около двух лет беспокоили боли в левой половине грудной клетки, она страдала от одышки, но не обращалась к врачам. Летом 2024 года самочувствие сургутянки ухудшилось, она жаловалась на головокружения и несколько раз теряла сознание.

В ходе обследования врачи окружного кардиоцентра обнаружили у пациентки миксому — доброкачественное образование в полости сердца, по форме опухоль напоминала цветок. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Сейчас жизни и здоровью россиянки ничего не угрожает, она выписана на амбулаторное лечение под наблюдение врача-кардиолога.

До этого сообщалось, что хирурги-онкологи Ленинградской областной клинической больницы спасли пациентку с огромной опухолью яичника. Новообразование весом 20 кг удалось успешно удалить.

Ранее опухоль размером с шайбу удалили пациентке подмосковные врачи.