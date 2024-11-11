«Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Коробка храбрости»

«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости». Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Отмечается, что акция, в ходе которой активисты и сторонники партии передадут игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки в медицинские учреждения страны, проводится уже в 12-й раз. Предполагается, что это поможет детям легче переносить сложное лечение.

Как рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», ежегодно увеличивается. Он напомнил, что в прошлом году ее участниками стали более 100 тыс. человек, а собрано было 350 тыс. подарков.

«Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки Единой России организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести все, что может порадовать детей», — сказал Якушев.

В свою очередь, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко подчеркнула, что сбор игрушек проводится для того, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение.

«Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь. Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы», — отметила она.

В «Единой России» уточнили, что в рамках акции сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Кроме того, есть возможность приносить подарки в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В партии подчеркнули, что, согласно санитарным требованиям, необходимо передавать только новые игрушки в упаковке.