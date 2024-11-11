В национальном парке «Лосиный остров» провели комплексное исследование территории

В Москве на территории национального парка «Лосиный остров» на ближайшие пять лет займутся сохранением биоразнообразия и восстановлением лесных экосистем. Такое решение было принято 11 ноября по итогам заседания научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка «Лосиный остров».

Отмечается, что ведущие российские эксперты, которые входят в научный совет, помогают развивать экосистему природной территории. Как рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, ежегодно парком пользуются 3-5 млн москвичей.

«Нам важно было посмотреть, что можно сделать для сохранения биоразнообразия и уникальной экосистемы Лосиного острова: чтобы с одной стороны, горожане могли наслаждаться фантастической природой, с другой стороны, чтобы исконные обитатели парка, – животные и растения, – чувствовали себя хорошо», — отметила она.

В этом году в ходе научных работ на территории «Лосиного острова» были обнаружены редкие и исчезающие виды растений, животных, птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи и др. Кроме того, более 10 редких видов были выявлены на территории парка впервые.

По итогам исследований научно-экспертный совет установил, что московская часть территории национального парка является природной территорией с относительно низким уровнем антропогенного воздействия и богатым биоразнообразием. Ученые планируют организовать особый режим охраны в местах обитания редких видов животных. Это порядка 40 % московской части национального парка.

Кроме того, «Лосином острове» планируется создать современный научно-образовательный центр, центр реабилитации и реинтродукции животных, климатическую станцию для инструментальной оценки экологической эффективности лесов парка.

Отмечается, что в 2025 году в парке начнется восстановление 10 исчезающих видов флоры и фауны, среди которых лось, заяц-беляк и русак, белая лазоревка, редкие виды первоцветов, стрекоза дозорщик-император и др., пройдут первые посадки ели, дуба и ясеня на участках «старого» ветровала.