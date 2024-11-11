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Московский школьник отрубил себе палец топором, пытаясь приготовить родителям чай

В Москве мальчик отрубил себе палец топором, пытаясь приготовить чай

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Телеграм-канал «Московская медицина»

В Москве 12-летний школьник отрубил себе палец топором, пытаясь приготовить родителям чай. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По информации пресс-службы, мальчик решил приготовить своим родителям чай из настоящего самовара. Однако, когда он готовил дощечки для розжига, один из ударов топором пришелся мимо — школьник попал себе по мизинцу. Поначалу он не ощутил боли, но увидел на полу отрубленный палец. Испуганный ребенок позвонил матери.

После этого мальчика экстренно госпитализировали в Филатовскую детскую больницу. Медики его осмотрели и приняли решение пришить ему палец на место.

В ходе операции хирурги соединили кости, сухожилия, а также сгибатели и разгибатели мизинца. Затем они сшили нервы и сосуды. Вмешательство прошло успешно и на данный момент ребенка выписали домой, однако он проходит программу реабилитации в больнице. Врачи дают ему благоприятный прогноз на восстановление функции мизинца.

Ранее в Подмосковье семилетний ребенок лишился пальца, когда колол дрова.

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