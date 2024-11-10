Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге жена обвинила мужа в изнасиловании пятилетней дочери

«Фонтанка»: в Петербурге отца задержали по обвинению в изнасиловании дочери

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Калининском районе Петербурга задержан местный житель, которого подозревают в надругательстве над малолетней дочерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью. Россиянка обвинила в совершении преступления отца девочки. Подозреваемого задержали, 50-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.

По словам женщины, он домогался и насиловал ребенка в течение нескольких месяцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что задержание мужчины совпало с разводом с женой и разделом совместно нажитого имущества. Супруги также не могут определиться, с кем из них останется пятилетняя дочь.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

Ранее в Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами