В Петербурге жена обвинила мужа в изнасиловании пятилетней дочери

В Калининском районе Петербурга задержан местный житель, которого подозревают в надругательстве над малолетней дочерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии над ее дочерью. Россиянка обвинила в совершении преступления отца девочки. Подозреваемого задержали, 50-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.

По словам женщины, он домогался и насиловал ребенка в течение нескольких месяцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что задержание мужчины совпало с разводом с женой и разделом совместно нажитого имущества. Супруги также не могут определиться, с кем из них останется пятилетняя дочь.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

Ранее в Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал.