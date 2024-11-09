В Подмосковье выросло количество доноров крови

В Московской области с начала 2024 года более 54 тыс. человек стали донорами крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, количество доноров в регионе увеличилось на 3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Большая часть людей сдает кровь на безвозмездной основе», — сказал он.

В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00.