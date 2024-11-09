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Врачи вытащили таракана из уха россиянина

mk.ru: в Подмосковье врачи вытащили таракана из уха мужчины

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Depositphotos

В Солнечногорске медикам пришлось вытаскивать таракана из уха местного жителя, насекомое добралось до россиянина, пока он спал. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 8 ноября. Житель Солнечногорска проснулся от неприятных ощущений в ухе, ему показалось, что внутри ушной раковины кто-то шевелится. Испуганный россиянин вызвал скорую помощь, медики обнаружили, что в ухо пациента заполз таракан.

Насекомое извлекли с помощью специальных инструментов. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он выписан на амбулаторное лечение и планирует заняться травлей насекомых в квартире.

До этого сообщалось, что в Индии врачи обнаружили в кишечнике мужчины живого таракана. Пациент рассказал медикам, что страдает от проблем с желудком последние три дня. Доктора решили провести эндоскопию, чтобы выяснить причины его состояния, и нашли живого таракана внутри пациента, насекомое благополучно извлекли из желудка пациента с помощью специального устройства.

Ранее врач достал жука из уха пациента, жаловавшегося на слух.

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