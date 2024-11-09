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Опухоль размером с шайбу удалили пациентке подмосковные врачи

В Подмосковье врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью на руке

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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Московского онкологического диспансера удалили пожилой женщине опухоль на руке размером с шайбу, пенсионерка два года не обращалась к врачам. Об этом сообщает минздрав Московской области.

83-летняя пенсионерка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на огромную опухоль, которая появилась на кисти руки. Женщина призналась, что новообразование начало расти два года назад, но все это время она не обращала на него внимания. Только после того, как опухоль захватила практически всю кисть и стала мешать в повседневной жизни, пациентка обратилась за помощью.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе хирургического вмешательства удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование», — рассказал врач-онколог отделения № 6 Олег Гузюк.

Операция прошла успешно, россиянка уже выписана на амбулаторное лечение под наблюдение онколога.

Ранее в Казани женщине удалили гигантскую опухоль, занимавшую треть грудной клетки.

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