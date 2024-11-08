В ОП РФ заявили о нежелании западных ИТ-гигантов заботиться о здоровье аудитории

Западные ИТ-гиганты игнорируют очевидные доказательства вреда, который их алгоритмы наносят психическому здоровью молодежи, заявил член общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков.

«Западные платформы предпочитают создавать видимость безопасности, а не решать проблему на корню. Эти попытки избежать ответственности показывают, что для них важнее удержание пользователей, чем реальное здоровье аудитории», — сказал он.

Волков отметил, что россияне, в отличие от западных пользователей, могут перейти на отечественные онлайн-платформы.

«Повышение уровня киберзащиты пользователей, особенно несовершеннолетних, – одна из приоритетных целей для наших платформ», — добавил он.

Ранее Федеральный суд США обязал компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, TikTok и Snap ответить на иски школьных округов, обвиняющих их в создании «зависимых» приложений, способствующих кризису психического здоровья среди учащихся. Школьные округа утверждают, что компании сознательно создавали свои платформы таким образом, чтобы вызвать у детей зависимость, используя алгоритмы и функции вроде кнопки «лайк», что привело к значительным проблемам для образовательных учреждений.