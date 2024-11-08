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Пьяный мужчина напал на троих подростков у лицея в Челябинске

Житель Челябинска напал на 10-летнего мальчика и двух старшеклассников у лицея

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Shutterstock

В Челябинске молодой человек избил трех школьников рядом с образовательным учреждением. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел утром 8 ноября, в полицию обратились сотрудники многопрофильного лицея, которые заявили, что на территорию учебного заведения проник неизвестный мужчина. Он напал на троих несовершеннолетних, включая 10-летнего мальчика и двух 17-летних подростков, после чего скрылся с места происшествия.

Вскоре подозреваемый был задержан патрульными. Им оказался 22-летний местный житель, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его мотивы остаются неизвестными, ведется проверка.

Ранее напавшего на сверстников в Челябинске школьника доставили в психоневрологическую больницу.

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