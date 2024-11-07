В Подмосковье благоустроят лес

Банный лес в городском округе Пушкинский благоустроят в 2025 году, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Как отметил зампред правительства Подмосковья, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в лесу появится 6,8 км новых дорожек для пешеходов, велосипедистов и лыжников.

«Также построит автостоянку, включающую места для маломобильных групп», — сказал он.

Хайкин добавил, что в Банном лесу появятся 2 игровые площадки и спортивная площадка с тренажерами.

Для комфорта посетителей установят павильон проката с верандой, туалетные модули и комнату матери и ребенка, а также обустроят контейнерную площадку. Лесопарк будет оснащен современной уличной мебелью, навигацией и площадкой для выгула собак.