Почти треть россиян планирует купить цветы на День матери

Две трети россиян поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co и маркетплейса «Мегамаркет».

Согласно исследованию, 33% россиян на День матери обычно ограничиваются устными поздравлениями, 27% дарят цветы, 7% — деньги и подарочные сертификаты, 5% — сладости и кондитерские изделия, по 2% — косметику и одежду, 1% – напитки.

При этом 23% участников опроса признались, что вовсе не дарят подарков близким в этот день.

Сами российские мамы утверждают, что больше всего хотят получить на этот праздник цветы, косметику, парфюмерию, деньги и подарочные сертификаты.

Аналитики «Мегамаркета» отмечают, что в прошлом году перед праздником спрос на подарочные карты увеличился в 20 раз. Наибольшей популярностью пользовались сертификаты в категории «Красота и уход». Интерес к средствам для ухода за телом накануне Дня матери вырос в 12,5 раз, к парфюмерии и туалетной воде стали в 8 раз, а наборы декоративной косметики стали продаваться в 6,5 раз чаще.

В этом году на подарки ко Дню матери 51% опрошенных россиян планируют потратить до 1 тыс. рублей. 37% готовы выделить из своего бюджета до 5 тыс. рублей, 7% — до 10 тыс. рублей, и только 5% заявили о планах потратить больше 10 тыс. рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 по 31 октября, охват составил 52,7 тыс. интернет-пользователя, среди которых 65% мужчин и 35% женщин.

В этом году День матери в России отмечается 24 ноября.