Психолог посоветовала родителям детей-буллеров задаться вопросом об атмосфере в семье

Дети, занимающиеся травлей своих сверстников, таким образом кричат о том, что им самим нужна помощь. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась психолог Лариса Овчаренко. По ее словам, если родитель заметил излишнюю агрессию в своем ребенке, необходимо задаться вопросом, что не так в семье.

«Если агрессор — собственный ребенок, родитель это заметил и хочет это исправить, это самая здоровая позиция. Тогда надо посмотреть, что происходит в моей семье, что мой ребенок становится агрессором. Что я, как родитель, делаю как-то не так, что я вижу в своем ребенке проявление излишней агрессии. Потому что злость и агрессия — это вполне себе приемлемые чувства. Они носят территориальный, защитный характер. Но если этой агрессии много, если я, как родитель, вижу, что мой ребенок кого-то травит, то я задаю прежде вопрос самому себе, что я делаю не так, что в моей семье происходит, где у меня ребенок это видит? Почему мой ребенок, мой сын или моя дочь отыгрывают агрессию на другом, что с ним происходит? Это же крик о помощи, то есть буллер таким образом кричит о помощи. Он говорит, что мне плохо, я не справляюсь со своей детской жизнью, я не справляюсь со своими эмоциями, я не знаю, как с ними быть, мне самому плохо. Скорее всего, я сам тоже жертва. И поэтому, чтобы не быть ею, я идентифицируюсь с агрессором и передаю эту агрессию дальше», — сказала она.

Овчаренко отметила, что зачастую родители сами поощряют или не замечают агрессивное поведение своих детей.

«Мы наблюдаем историю, когда агрессия как паттерн семейного поведения передается от взрослого к ребенку, и родители поощряют эту агрессию либо делают вид, что они ее не замечают. Либо в семейной системе есть паттерн поведения, закрепленный за ребенком, он становится агрессивным, потому что родители несостоятельны. Они не могут своим родительским авторитетом, правильным здоровым авторитетом взрослого человека прекратить некоторое поведение ребенка, понять, почему оно такое, и помочь своему собственному ребенку справляться с этой агрессией, чтобы она не выливалась потом на других, более скромных, более застенчивых детей, одноклассников, школьников, на которых ребенок может выливать свои собственные непрожитые эмоции», — пояснила она.

Психолог также посоветовала взрослым, ставшим свидетелями буллинга чужого ребенка, обратить внимание на эту ситуацию и обратиться в правоохранительные органы.

«Сейчас времена такие, что мы боимся подойти, оказать помощь на улице другому человеку, потому что неизвестно, что мне за это будет. И, к сожалению, эта тенденция наблюдается и в этих ситуациях. Но абсолютно точно мы понимаем, что надо привлечь к этому внимание, что нельзя оставаться равнодушным. Если взрослый человек идет и видит дерущихся детей, абсолютно точно нельзя оставаться без внимания к этой ситуации. Если подростки дерутся, это просто бывает иногда физически страшно. Как минимум, можно вызывать полицию, но не оставаться равнодушным. Это, конечно, всегда дилемма, но мы будем рекомендовать останавливать эту ситуацию хотя бы голосом, хотя бы сказать, обратить внимание, что я здесь, я вижу. Можно призвать на помощь органы правопорядка», — заключила она.

Ранее психолог дала советы, как ребенку реагировать на травлю в школе.