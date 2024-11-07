Нелегальные мигранты устроили массовую драку из-за проституток на севере Москвы

В Москве правоохранители разбираются в обстоятельствах массовой драки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 31 октября в Войковском районе столицы. Несколько мужчин устроили драку под окнами многоэтажки. Один из дерущихся использовал нож, которым ранил оппонента. Местные жители вызвали полицию. Часть мигрантов убежала с места ЧП, другие спрятались в соседнем подъезде.

К дому прибыл дежурный наряд. Общаясь с жильцами, правоохранители выяснили, что конфликт начался в одной из квартир дома, о которой ходят разные слухи. В ней полицейские обнаружили двух женщин, 27-летнюю и 29-летнюю уроженок Киргизии, находящихся на территории РФ без регистрации — они раскрыли оперативникам подробности конфликта.

Они пояснили, что арендовали квартиру, чтобы работать в ней проститутками. В ночь с 30 на 31 октября у них был клиент, с которым случился конфликт. Мужчина поднял на них руку, женщины позвонили знакомым соотечественникам. Через некоторое время с обеих сторон прибыло подкрепление и между конфликтующими мужчинами завязалась драка. Из квартиры толпа переместилась в подъезд, а затем на улицу.

Полицейским удалось задержать восьмерых мужчин и двух женщин. У двоих уроженцев Киргизии было российское гражданство, на них полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Остальные шесть граждан республики находились на территории РФ нелегально или с нарушением правил пребывания. На женщин были составлены протоколы за занятие проституцией и нарушение правил пребывания иностранцами на территории РФ. Полиция решает вопрос о выдворении из России шестерых задержанных.

Ранее мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском.