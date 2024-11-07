В Приморье ребенок едва не задохнулся, проглотив бусину

Врачи-эндоскописты Краевой детской клинической больницы Приморья спасли жизнь двухлетней девочке из Находки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Родители двухлетней девочки заметили, что дочь что-то проглотила, поперхнулась и стала задыхаться. Семья немедленно обратилась за медицинской помощью, врачи находкинской больницы, осмотрев ребенка, запросили помощь у коллег из Владивостока.

Медики приняли решение отказаться от транспортировки ребенка в районный центр — проглоченное инородное тело могло сместиться и спровоцировать остановку дыхания. К пострадавшей выехал врач-эндоскопист краевой клинической больницы.

«Через два с половиной часа в больнице Находки врач выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом. Специальным оптическим устройством обнаружили инородное тело в правом бронхе и оптическими щипцами извлекли», — сообщили в Минздраве.

Инородным телом оказалась пластиковая бусина. Операция заняла 20 минут. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и полностью здорова.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом.