Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В турецком Батмане продолжаются беспорядки

Batman Burada: беспорядки продолжаются в турецком Батмане третий день подряд

close
Reuters

Беспорядки продолжаются третий день подряд в турецком городе Батман на востоке страны. Об этом сообщает Batman Burada.

В публикации отмечается, что в ряде районов города произошли стычки между протестующими и полицейскими. В некоторых частях Батмана молодежь запускает фейерверки в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые применяют водометы.

В небе над городом барражирует полицейский вертолет, на улицах города протестующие проводят несанкционированные шествия и поджигают покрышки, также поврежден автобус.

Массовые протесты начались после решения турецких властей отстранить от должностей мэров городов Мардина, Батмана и Халфети, которые представляют прокурдскую Партию демократического общества.

Мэра Батмана Батмана Гюлистан Сёнюк приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы за «членство в вооруженной террористической организации».

Мэр Мардина Ахмет Тюрк получил 10 лет тюрьмы, а мэр Халфети Мехмет Карайылан – шесть лет, три месяца и 15 дней лишения свободы по аналогичному обвинению.

Ранее в Турции сообщили о ликвидации террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами