Борцы из Подмосковья завоевали 7 медалей на кубке РФ по грэпплингу

Команда Подмосковья заработала 3 серебряные и 4 бронзовые медали на кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Среди мужчин медаль заработал Багомед Магомедов из Лыткарино. В категориях среди женщин медали получили Радомира Останина, Влада Бояхчиева, Ирина Чернышева и Екатерина Яр.

Кубок России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходил с 1 по 4 ноября в Наро-Фоминском округе в спорткомплексе «Нара». Отметим, что турнир являлся отбором на чемпионат Европы.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».