В Москве обновят Ленинградский вокзал

Дептранс Москвы совместно с телеканалом «Москва 24» запустили опрос, в рамках которого москвичи смогут высказать свои идеи о том, каким должен быть Ленинградский вокзал, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В рамках обновления Дептранс и «Мосинжпроект» сделают пространство вокзала современным и удобным для пассажиров. На данный момент в залах уже демонтировали торговые павильоны. В будущем на вокзале появится новый главный вход с восточной стороны, терминал высокоскоростной магистрали, а для пассажиров построят удобные проходы к городскому наземному транспорту. Будет не просто выполнен ремонт, но вокзал будет интегрирован в систему московского транспорта, в том числе улучшена связь с МЦД и метро.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новое пространство на вокзале будет отвечать современным требованиям и ожиданиям пассажиров, сохраняя при этом историческую ценность.

«Совместными усилиями мы сделаем этот важный объект еще более удобным и привлекательным для всех жителей и гостей столицы», — сказал он.

Первая реконструкция Ленинградского вокзала проводилась в 1934 году. Тогда было увеличено количество билетных касс, созданы помещения для справочного бюро, почты, сберегательной кассы и телеграфной службы. После более масштабной реконструкции в 70-е годы XX века площадь вокзала увеличилась, а из залов ожидания проложили подземные проходы к поездам и линиям метро.

Опрос проходит в Telegram-каналах «Москва 24» и «Дептранс Москвы».