Пенсионерка из Петербурга осталась без жилья из-за звонка «из ФСБ»

Пенсионерка из Петербурга две недели общалась с телефонными мошенниками, они убедили пожилую женщину продать квартиру. Об этом сообщает «78.ru».

Неизвестные связались с 75-летней пенсионеркой, представившись сотрудниками банка и ФСБ. Им удалось убедить женщину в том, что некие злоумышленники пытаются выставить на продажу ее жилье.

Чтобы сделка не состоялась, россиянке предложили самой продать недвижимость, а наличные, вырученные от сделки, передать курьеру, который перечислит их на якобы безопасный счет. Потерпевшая последовала указаниям аферистов, она быстро продала квартиру и 1 ноября передала неизвестному мужчине 7,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Москве 76-летний мужчина доверился мошенницам и потерял 61 млн рублей. Злоумышленницы убедили пенсионера обналичить деньги со своих счетов и передать их курьеру в одном из скверов, чтобы якобы сберечь средства. Полицейские установили двоих причастных к преступлению злоумышленниц. Ими оказались две безработные девушки из Новосибирской области в возрасте 18 и 19 лет.

Ранее пенсионер из Читы лишился 18 млн рублей, поверив фальшивому удостоверению