Жюри конкурса «МедиаБренд» сформировало список финалистов

Завершился первый этап голосования экспертной отборочной комиссии 12-й премии «МедиаБренд», отмечающей лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. Из 800 поданных на конкурс проектов на следующий этап члены жюри отобрали 193. Об этом сообщили организаторы премии.

На втором этапе члены жюри — топ-менеджеры ведущих российских медиа, профессионалы в области маркетинга, продвижения и дизайна — выберут лауреатов.

За победу в 48 номинациях будут соревноваться федеральные и региональные телеканалы, кабельные, тематические и спутниковые вещатели, СМИ и интернет-проекты, онлайн-кинотеатры, кинокомпании и дистрибуционные компании, а также креативные, дизайн-агентства и другие производители контента.

В шорт-лист премии вошли проекты телеканалов «Россия», НТВ, ТНТ, СТС, РЕН ТВ, Пятница, онлайн-платформ Okko, Wink, Иви, медиахолдингов «Цифровое телевидение», «Триколор», региональных компаний «Москва 24», «Телеканал 360», «Ямал-Медиа» и другие.

Церемония вручения премии «МедиаБренд» состоится 20 ноября в Москве.

Режиссер церемонии награждения Андрей Вальдберг назвал предстоящее мероприятие «непрерывным потоком талантов» и пообещал, что все будет «в постоянном движении, включая ведущего».

Премия «МедиаБренд» была создана в 2011 году для развития отрасли и формирования в ней профессиональных стандартов.