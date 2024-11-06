Во Владивостоке ребенку стеклом перерезало нервы и сухожилия на руке

Медики Тысячекоечной больницы Владивостока провели сложную операцию несовершеннолетней, которая получила травму руки, порезавшись осколком стекла. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой центра медицины катастроф, девочка получила тяжелую травму руки, порезавшись осколком стекла. У нее были полностью перерезаны сухожилия и нервы. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. Операция длилась почти пять часов, врачам удалось восстановить поврежденные ткани.

«На пятые сутки после операции начался процесс восстановления двигательной активности и чувствительности пальцев кисти», — сообщили в больнице.

Сейчас девочка готовится к выписке, ей предстоит длительный курс реабилитации.

До этого сообщалось, что российские врачи спасли мужчину со сломанной пополам челюстью. Пострадавшего в бессознательном состоянии привезли в приемный покой больницы с одного из производственных объектов. Медикам удалось восстановить челюсть, они дают благоприятные прогнозы на восстановление пациента.

Ранее россиянин чуть не ослеп из-за штыря в мозгу.