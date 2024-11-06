Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке ребенку стеклом перерезало нервы и сухожилия на руке

Во Владивостоке врачи спасли девочку с перерезанными сухожилиями на руке

close
Телеграм-канал «Тысячекоечная больница г.Владивосток»

Медики Тысячекоечной больницы Владивостока провели сложную операцию несовершеннолетней, которая получила травму руки, порезавшись осколком стекла. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой центра медицины катастроф, девочка получила тяжелую травму руки, порезавшись осколком стекла. У нее были полностью перерезаны сухожилия и нервы. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. Операция длилась почти пять часов, врачам удалось восстановить поврежденные ткани.

«На пятые сутки после операции начался процесс восстановления двигательной активности и чувствительности пальцев кисти», — сообщили в больнице.

Сейчас девочка готовится к выписке, ей предстоит длительный курс реабилитации.

До этого сообщалось, что российские врачи спасли мужчину со сломанной пополам челюстью. Пострадавшего в бессознательном состоянии привезли в приемный покой больницы с одного из производственных объектов. Медикам удалось восстановить челюсть, они дают благоприятные прогнозы на восстановление пациента.

Ранее россиянин чуть не ослеп из-за штыря в мозгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами