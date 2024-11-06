Россиянина осудили за съемку вышек связи для Украины

Жителя Республики Бурятия приговорили к восьми годам лишения свободы за приготовление к государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Из заявления следует, что на скамье подсудимых оказался мужчина по имени Дмитрий Зимин.

По информации следствия, гражданин симпатизирует идеологии украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Ради выезда на территорию Украины и участия в боевых действиях на ее стороне осужденный связался с неназванным представителем этой организации и начал выполнять его задания. В частности, мужчина сфотографировал вышки сотовой связи в поселке Селенгинск и переслал их «куратору».

«Кроме того, <...> Зимин оформил заграничный паспорт для выезда на Украину, приискал камуфлированную форму, медицинские средства, ножи и иные предметы, которые намеревался использовать при выполнении обязанностей участника террористической организации», — говорится в публикации.

Далее мужчина приобрел билет на поезд из Читы в Москву, чтобы оттуда отправиться в Брянскую область. Здесь фигурант собирался незаконно пересечь государственную границу, но не успел довести свой план до конца. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, возбудив против него уголовное дело.

«Суд назначил Зимину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием первых двух лет <...> в тюрьме, а оставшегося срока <...> в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в тексте.

Также инстанция постановила ограничить мужчине свободу на один год после того, как он выйдет из колонии. В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жителя Воронежской области лишили свободы на 22,5 года за попытку подрыва железной дороги.