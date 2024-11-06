Мошенники заставили пенсионера из Читы перевести им более 18 млн рублей

В Забайкальском крае мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у пожилого мужчины все накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

С 65-летним жителем Читы по телефону связались неизвестные, мошенники представились сотрудниками ФСБ и звонили мужчине по видеосвязи. Злоумышленник показал россиянину фальшивое удостоверение сотрудника силового ведомства и объяснил, что занимается расследованием уголовного дела и ищет преступника, взломавшего его личный кабинет на «Госуслугах».

Аферист убедил пенсионера в том, что его накопления находятся под угрозой и их срочно нужно перевести на якобы безопасный счет. Поверив злоумышленникам, пенсионер частями перевел накопления в сумме 17,8 млн рублей , а также 774 тысячи, оформленные в кредит. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Казани 63-летний мужчина потерял почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру, после сообщения от «экс-начальника».

Ранее московский пенсионер поверил мошенницам и лишился 61 млн рублей.