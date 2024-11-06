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Кондитер отравила возлюбленного-миллионера после того, как он вписал ее в свое завещание

Австрийская кондитерша отравила богатого фермера, вписавшего ее в свое завещание

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РИА «Новости»

Кондитер из Австрии отравила и ослепила богатого фермера, вписавшего ее в свое завещание, передает Bild.

Несколько лет назад Бернадетта Х. познакомилась с Андреасом Ф. и так понравилась ему, что спустя некоторое время он вписал ее в свое завещание, по которому она могла получить наследство в €3 млн. После этого женщина дважды попыталась отравить его. Несмотря на это, Бернадетт снова и снова удавалось вернуть доверие мужчины. С этой целью она пыталась имитировать беременность, но летом прошлого года ее все-таки заключили под стражу. Выяснилось, что женщина поручала своей 12-летней дочери лгать Андреасу в ее интересах, опровергая его подозрения о ее преступных намерениях.

Осенью 2022 года женщина, согласно обвинительной версии, порезала возлюбленного ножом и долго не вызывала службу спасения. При этом она обвинила пострадавшего в инсценировке покушения на ее жизнь из-за якобы озвученного ею желания разорвать отношения. Позже выяснилось, что в тот момент мужчина находился под седативным воздействием рогипнола, добавленного кондитером в домашние кексы. В итоге ее партнер ослеп от контрафактного спиртного, но Бернадетта заявила, что не собиралась причинять ему вред, а лишь хотела повысить потенцию. Также, по ее словам, мужчина страдал от неких психологических проблем, поэтому она решила ему помочь, добавив чайную ложку измельченных галлюциногенных грибов в шнапс. Этот рецепт она якобы узнала из одного из сериалов на Netflix.

На этой неделе 32-летняя обвиняемая предстала перед судом в Корнейбурге. Пострадавший должен дать свои показания в ближайшее время, но из-за страха перед экс-возлюбленной просит, чтобы рядом с ним находились два телохранителя. Это разбирательство называют самым зрелищным процессом года в стране.

Ранее мужчина с полицией выселил экс-возлюбленную из своего дома, а та попыталась его сжечь.

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