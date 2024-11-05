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В Подмосковье назвали количество заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

Жители Подмосковья подали более 250 тыс. заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 250 тыс. человек воспользовались электронной услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» в Подмосковье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно получить на портале госуслуг Подмосковья.

Оформить «Стрелку» могут учащиеся и военные пенсионеры. При обучении ребенка на территории Подмосковья привязка банковской карты «МИР» осуществляется в онлайн-режиме за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ.

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