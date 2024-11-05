Жителям Подмосковья напомнили о возможности сделать прививку от гриппа

Более 3 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Он отметил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.