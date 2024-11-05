Фонд «Защитники Отечества» провел торжественный вечер в честь Дня народного единства

В День народного единства, 4 ноября, фонд «Защитники Отечества» при поддержке Министерства обороны РФ и Московского художественного академического театра имени Максима Горького провели торжественный вечер «Наша семья – наша победа!» для ветеранов СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба фонда.

В праздничном концерте приняли участие различные артисты, среди которых хор Сретенского монастыря, Денис Майданов, Юта и другие.

Как отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева, на торжественном вечере собралось более тысячи героев.

«Особенно приятно, что они пришли со своими близкими и родными. Сегодня в зале находятся те, кто своим служением доказал преданность, любовь и верность Отчизне», — сказала она.

Также в театре представили выставку произведений студии военных художников имени М.Б. Грекова и картины Сергея Марченко.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.