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В Москве приостановили аренду электросамокатов

В Москве сервисы кикшеринга приостановили аренду самокатов из-за непогоды

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс go» и «МТС Юрент» приостановили возможность взять в аренду самокат или электровелосипед в Москве. Уведомления об этом появились в приложениях сервисов, в чем убедилась «Газета.Ru».

Однако официальных объявлений о завершении сезона самокатов в столице и пригороде еще не было.

В пресс-службах Whoosh и «Яндекс go» пояснили в комментарии ТАСС, что пока аренду самокатов и велосипедов поставили на паузу из-за непогоды. Пока еще есть вероятность, что средствами индивидуальной мобильности еще можно будет пользоваться этой осенью, когда в городе потеплеет.

Та же ситуация наблюдается с сервисами в Петербурге. В приложениях при входе появляются уведомления о приостановке аренды, но не о завершении сезона. Так, в «Яндексе» объявление гласит, что «Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся». Подобное сообщение появляется и в Whoosh.

В сервисе «МТС Юрент» при поиске электросамокатов они не отображаются на карте. Пользователям доступны только аренда устройств для зарядок гаджетов.

Ранее «Яндекс» представил технологию, которая поможет сократить количество нарушений правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности

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