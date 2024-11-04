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Забайкалец выстрелил в шею знакомому и вызвал скорую помощь

Житель Забайкалья получил шесть лет колонии за выстрел в друга

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Прокуратура Забайкальского края

Суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима 66-летнего жителя Шилкинского района Забайкальского края, который выстрелил из нелегального пистолета в своего собутыльника во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в январе 2024 года, житель Шилки проводил время в компании приятеля, мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, хозяин квартиры схватил пистолет и выстрелил оппоненту в шею.

Испугавшись последствий, россиянин вызвал раненому скорую помощь, пострадавшего удалось спасти, его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело. В ходе обыска его жилища полицейские нашли две ручные гранаты и самодельный пистолет. Приговором суда обвиняемому назначено шесть лет колонии общего режима.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Самарской области мужчина выстрелил из ружья в голову родственнику.

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