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Молния ударила в футболистов во время матча в Перу

В Перу восемь футболистов пострадали от удара молнии во время матча

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Depositphotos

В Перу во время футбольного матча в игроков, находившихся на поле, ударила молния, семь человек пострадали, одного спасти не удалось. Об этом сообщает Exitosa.

Инцидент произошел в первом тайме во время игры между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». Футболисты покидали стадион из-за начавшегося шторма, когда ударила молния.

Она попала рядом с защитником, на землю упали еще семь игроков. Пострадавшие были доставлены в региональную клиническую больницу в Уанкайо. 34-летнего защитника Хосе Уго де ла Круc Меcу медики спасти не смогли. Подробности о состоянии других пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в японском городе Миядзаки во время матча по футболу от удара молнии пострадали 18 школьников. Травмы и ожоги получили 18 футболистов, у двух пострадавших произошла остановка сердца, детей удалось спасти, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Незадолго до произошедшего метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение, но матч не отменили.

Ранее молния ударила в российского туриста во время танцев на пирсе в Грузии.

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