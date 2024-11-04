Пьяный россиянин жестоко избил двух пенсионеров

Житель Обнинска предстанет перед судом за избиение двух пожилых людей, одного из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Калужской области.

По данным следствия, инцидент произошел в августе. Пьяный горожанин устроил ссору с двумя пенсионерами во дворе дома. В ходе конфликта он набросился на 66-летнего и 83-летнего мужчин и жестоко избил их.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, одного из них медики спасти не смогли, травмы второго пенсионера оценены как тяжкий вред здоровью. Злоумышленник сумел скрыться с места происшествия, но был задержан, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что житель Забайкальского края стал фигурантом уголовного дела после застолья с приятелем. Во время ссоры мужчина избил гостя гитарой, и, когда она разбилась, нанес несколько ударов пострадавшему в шею. После этого он схватил топор, затем выстрелил в знакомого из охотничьего карабина.

Ранее мигранты избили новосибирцев лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте.