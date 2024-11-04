Синегнойная палочка может возникать в кофемашинах, предупредили россиян

Кофемашины, особенно те, которые не подвергаются регулярной и тщательной чистке, могут стать источником опасной бактерии — синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Постоянная влажность и теплая среда, характерные для кофемашин, создают благоприятные условия для размножения этой бактерии. Синегнойная палочка — типичный представитель водной микрофлоры, она способна сохраняться в воде до 1 года при температуре 37°C. Бактерия является причиной широкого круга заболеваний человека: от интоксикаций до обширных гнойно-воспалительных процессов и септического шока. Если резервуары для воды не дезинфицируются должным образом, существует риск накопления данной бактерии и образования устойчивой биопленки», — объяснила она.

Опасность представляют и самодельные скрабы, которые многие женщины готовят дома из остатков молотого кофе из кофемашины. Использование кофейной гущи или других натуральных ингредиентов в домашних косметических средствах может показаться безопасным, но при неправильном хранении и отсутствии стерильности такие смеси могут стать средой для развития синегнойной палочки и других бактерий. Это, в свою очередь, может вызвать кожные инфекции.

«Чтобы избежать накопления бактериальных биопленок в резервуаре для воды рекомендуется тщательно чистить и дезинфицировать кофемашины специальными средствами. А домашние скрабы лучше изготавливать из кофе, не прошедшего через кофемашину, и использовать сразу после изготовления. Важно помнить, что даже натуральные средства требуют внимательного подхода к гигиене, так как они могут представлять угрозу для здоровья», — резюмировала она.

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