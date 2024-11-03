В Подмосковье проведут тематические ярмарки

В Подмосковье в ноябре пройдет 193 тематические ярмарки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве отметили, что тематические ярмарки пройдут в 42 муниципалитетах.

В Звенигороде пройдет ярмарка «Первый снег», в Рузе «Ноябрьская, в Шаховской «День матери» и другие.

На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и ближнего зарубежья: молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры и мед разных сортов, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также напитки. Среди товаров также можно приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников.