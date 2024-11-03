В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели

Министерство благоустройства Московской области назвало 3 самых посещаемых каруселей с 21 по 27 октября. Всего за неделю карусели посетили 7,84 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самыми посещаемыми стали карусели в Одинцово (1500 человек), Сергиевом Посаде (более 1480 человек) и Домодедово (более 1400 человек).

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.