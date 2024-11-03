Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно провериться на ВИЧ

Почти 2,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала 2024 года, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, в этом году тестирование прошли на 255 тыс. раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Тестирование на ВИЧ важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — сказал он.

Максимов добавил, что жители региона могут пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции бесплатно и анонимно.

Сделать тест можно в кабинетах тестирования в поликлинике, Центре по профилактике со СПИДом, а также в мобильных медицинских комплексах.