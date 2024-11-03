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В Ленобласти подросток попал в реанимацию из-за взрыва баллона с монтажной пеной

«78.ru»: в Ленобласти подросток пострадал при взрыве баллона с монтажной пеной

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Freepik

Во Всеволожском районе Ленинградской области несовершеннолетний попал в реанимацию после взрыва баллона с монтажной пеной. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в СНТ «Беляевский Мох» под Кировском, семья занималась утеплением дома, когда в руках у подростка разорвался баллон с монтажной пеной.

12-летний мальчик госпитализирован в детскую больницу с ожогами головы, грудной клетки, рук, промежности, ягодиц и ног на площади 65% тела. Пострадавший находится в отделении реанимации.

Незначительные травмы также получили отец и мать школьника, мужчина госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик попал в реанимацию после поджога бочки с ацетоном. Двое 13-летних детей гуляли по городу и между гаражами около одного из домов нашли бочку с ацетоном. Школьник решил поджечь ее. В результате мальчик попал в реанимацию одного из местных медучреждений. У него диагностировали многочисленные ожоги, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его подруга не пострадала.

Ранее в Ленобласти школьник загорелся, пытаясь разжечь костер.

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